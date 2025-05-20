По итогам двухчасовой телефонной беседы Путина и Трампа была обозначена готовность Москвы обсуждать с Киевом возможный меморандум о перемирии. Украина "готова к прямым переговорам с РФ в любом формате, который принесет результаты", отреагировал в Х Владимир Зеленский.

Россия готова работать над возможным меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, сообщил президент России Владимир Путин после телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Это второй официальный созвон сторон после вступления Трампа в должность.

США - главный посредник сближения позиций Москвы и Киева. При участии Америки на прошлой неделе в Турции были организованы переговоры российской и украинской делегаций - первые с начала полномасштабной агрессии РФ. Сегодняшний разговор Трампа и Путина таким образом, стал продолжением начатого диалога. До разговора с российским лидером, длившегося свыше двух часов, Трамп побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому должен перезвонить после общения с Путиным.

Реагируя на телефонный разговор в Х, Владимир Зеленский подчеркнул, его страна "готова к полному и безоговорочному прекращению огня" и что "важно не размывать это предложение", а "если русские не готовы прекратить убийства, необходимы более жесткие санкции". Президент добавил, что Украина "готова к прямым переговорам с РФ в любом формате, который принесет результаты. Турция, Ватикан, Швейцария – мы рассматриваем все возможные площадки".

Белый дом устал?

Сам Трамп написал в соцсетях, что посвятит беседы 19 мая прекращению "кровавой бани" - так он охарактеризовал боевые действия в своём посте.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге, 7 июля 2017 г.AP Photo

Изначально Трамп обещал завершить войну в Украине в рекордно короткие сроки, но в последнее время Белый Дом не скрывал разочарования невозможностью привести стороны к компромиссу, затягиванием процесса, допустив, что выйдет из переговорного процесса. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для Трампа важно высинить в ходе беседы с Путиным, действительно ли хозяин Кремля заинтересован в прекращении полномасштабного вторжения на Украину.

Сам американский президент ранее заявил, что без его личной встречи с Путиным прорыва, судя по всему, не будет.

"Устранить первопричины кризиса"

Тем временем Владимир Путин положительно оценивает состоявшиеся телефонные переговоры с Трампом. Он назвал беседу "конструктивной" и "полезной", уточнив, что главное для России - "устранить первопричины кризиса". По его словам, России и Украине, нужно найти компромиссы, которые устроили бы все стороны. В этом, судя по всему, и будет заключаться подготовка возможного меморандума.

До сих пор Москвы выдвигала требования, неприемлемые для Украины, требуя, в частности, полностью отдать территории ее четырех регионов, а также гарантировать отказ Киева от участия в любых военных союзах. "Они выдвинули множество требований, которые невозможно выполнить", - подтвердил по итогам встречи в Стамбуле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Аналитики отмечают, что жесткость российской позиции объясняется, в числе прочего, верой Путина в возможность победы на поле боя.

"Превосходный разговор"

Готова ли Москва сдать назад в плане требований, по результатам телефонного разговора Путина и Трампа, пока неизвестно. Однако американский президент услышанным, судя по всему, доволен. Трамп назвал "превосходными" тон и дух разговора, сообщив, что Москва и Киев "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня. Он уточнил, что оповестил о прогрессе президента Зеленского, главу Еврокомиссии, а также лидеров многих стран ЕС.





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