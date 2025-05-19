«У меня впечатление, что западные страны и Украина всеми силами стараются не разочаровать Трампа». Саммит «Трамп–Путин» очень опасен, считают эксперты

Политические обозреватели BILD Филипп Пятов и Пауль Ронцхаймер прокомментировали исход переговоров в Турции, а также планы Дональда Трампа по разговору с Владимиром Путиным:





«Первые прямые переговоры между Россией и Украиной остались без конкретного результата. Президент Украины Владимир Зеленский приехал зря, российский диктатор Владимир Путин остался дома. Переговорщики договорились в Стамбуле об освобождении по 1000 военнопленных с каждой стороны — но сама война продолжается.





Теперь новый саммит должен принести прорыв. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сказал, что скоро хочет встретиться с Путиным.





“У меня очень хорошие отношения с Путиным. Думаю, мы достигнем соглашения. Нам нужно встретиться, и, думаю, мы это, вероятно, спланируем. Путин устал от всего этого. И он выглядит неважно, но хочет выглядеть хорошо“





Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что открыт для встречи Путина с Зеленским, но также ясно дал понять, что это может занять время:

“Такая встреча как результат работы обеих сторон и заключения соглашений возможна. Но только после договоренностей между обеими сторонами“

Несмотря на разочаровывающие события, Киев сохраняет оптимизм.





“У меня впечатление, что западные страны и Украина всеми силами стараются извлечь хотя бы полуположительный результат из встречи, чтобы не разочаровать Трампа. Если кто-то предстает как нежелающий мира, нежелающий сотрудничества, то это Путин“, — говорит эксперт по безопасности Клаудия Майор из американского аналитического центра German Marshall Fund.





На самом деле обе стороны не смогли договориться даже о 30-дневном прекращении огня. Значит ли это, что российская агрессия против Украины просто продолжается? Это, по крайней мере, позиция Кремля. Из переговоров стало известно, что делегация Путина угрожала продолжать войну еще много лет и захватывать новые украинские регионы.

“Если вы не освободите четыре территории, то в будущем потеряете не только пять, а восемь территорий“, — поясняет Майор.

Требования Москвы неизменны: Киев должен в значительной степени разоружить и сократить армию, а также навсегда отказаться от вступления в НАТО. Оккупированные Россией территории должны остаться российскими.

Майор опасается, что Путин на саммите с Трампом “протолкнет свои позиции“. Это может означать конец суверенной Украины. “Я считаю такую встречу между Трампом и Путиным действительно очень опасной,“ — продолжает эксперт.

На понедельник Трамп планирует телефонный марафон. Сначала он хочет поговорить с Путиным, потом с Зеленским — и наконец вместе с украинским президентом позвонить членам НАТО. Его цель — в один день добиться перемирия и “покончить с кровопролитием“».