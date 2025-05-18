Президент США Дональд Трамп не захотел назвать российского диктатора Владимира Путина препятствием для прекращения войны между РФ и Украиной. Зато критически высказался в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Американский президент во время интервью в программе Special Report на телеканале Fox News на вопрос журналиста об отказе Путина встретиться с Зеленским в Турции не стал называть главу Кремля препятствием для мира с Украиной.

Трамп выразил мнение, что российский диктатор "устал" от войны против Украины.

"Я думаю, что Путин устал от всего этого. Он выглядит плохо, и он хочет выглядеть хорошо. Не забывайте, это должно было закончиться за неделю", - сказал президент США.

Кроме того, в ходе интервью Трамп сместил акцент на Зеленского, вновь повторив утверждение об отсутствии "козырей" у него.

Американский лидер, в частности, высказался о "регулярных нареканиях" со стороны украинского коллеги в вопросе передачи оборонной помощи.

"Послушайте, у меня была настоящая тяжелая встреча с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал, и он не облегчал. И я всегда говорил, что у него нет карт, и он не имеет карт, знаете, я честно говорю. У него нет карт", - сказал президент США журналисту Брету Байеру из Fox News.

Также Трамп снова похвалил своего представителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, и высказался об ожидаемой встрече с Путиным.

"Он за столом, и он хотел этой встречи. И я всегда чувствовал, что встреча не может быть без меня, потому что я не думаю, что сделка пройдет. Мы должны собраться вместе, и я думаю, что мы, вероятно, запланируем это, потому что я устал от того, что другие люди ходят и встречаются", - сказал Трамп.

Вопрос относительно встречи Трампа и Путина

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что личная встреча президентов США и России якобы может сдвинуть процесс с мертвой точки.

Позже и Трамп сделал заявление о том, что не ожидает никаких сдвигов в переговорах по Украине, пока он лично не встретится с диктатором Путиным.

Добавим, 15 мая президент Зеленский рассказал, что позиция Трампа предусматривает давление на обе стороны конфликта. Однако, отметил глава государства, наибольшая нагрузка от этого давления пришлась именно на Украину.