Президент США Дональд Трамп дал интервью каналу NBC News, в котором заявил, что не планирует баллотироваться на третий срок и поделился мыслями по поводу возможности мирного соглашения между Украиной и Россией.

Близок ли мир в Украине? В разговоре с корреспондентом NBC News глава Белого дома заявил, что мир между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, хотя он также сказал, что, по его мнению, соглашение может быть "достаточно близко".

По словам Трампа, большая трудность в переговорах заключается в том, что "речь идет об огромной ненависти между этими двумя людьми" (по всей видимости, имеются в виду президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин).

Американский лидер вновь не исключил, что Вашингтон может выйти из переговоров, однако отметил, что все еще есть "очень хороший шанс" на подписание соглашения.

Трамп исключил возможность третьего срока

Трамп также заявил, что не планирует баллотироваться на третий президентский срок на выборах в 2028 году. И намекнул, что в данный момент видит кандидатом от республиканцев вице-президента Джей Ди Вэнса.

"Я рассчитываю провести четыре замечательных года и передать это кому-то другому - в идеале республиканцу, великому республиканцу... Четыре года - вполне достаточный срок, чтобы сделать что-то действительно выдающееся. Говорить об этом (о преемнике) пока рано, но у меня есть вице-президент... и Джей Ди делает фантастическую работу".









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