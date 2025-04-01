Уполномоченный Путина по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о начале переговоров между Россией и США по совместным проектам по добыче редкоземельных металлов.

Источник: интервью Дмитриева российскому пропагандистскому изданию "Известия"

Детали: Дмитриев, который также является председателем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном касаются редкоземельных металлов, которые являются важной сферой для сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул, что обсуждаются не только металлы, но и другие проекты в России.

"Редкоземельные металлы – важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", – сказал Дмитриев

После переговоров между США и Украиной о возможности соглашения о добыче полезных ископаемых, правитель России Владимир Путин предложил США совместно разведывать российские месторождения редкоземельных металлов в рамках будущего экономического соглашения между странами.

Дмитриев также заявил, что некоторые компании уже проявили интерес к участию в таких проектах, хотя конкретных компаний или дополнительных деталей не раскрыл.

"Известия" утверждают, что вопрос сотрудничества может быть дополнительно обсужден во время следующего раунда российско-американских переговоров, который, по прогнозам, может состояться в середине апреля в Саудовской Аравии.

Предыстория:

18 марта Трамп в интервью на Fox News отметил заинтересованность США в российских природных ресурсах.

В феврале Кремль предложил команде Дональда Трампа сделку, касающуюся российских природных ресурсов. Тогда Дмитриев сообщил о заинтересованности России в совместных проектах с США в Арктике.

24 февраля глава Кремля Владимир Путин предложил продавать российские редкоземельные минералы США – в том числе с оккупированных Россией территорий Украины.

31 марта Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет выйти из соглашения по добыче редкоземельных полезных ископаемых, и предупредил его о "больших проблемах", если он это сделает.





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