Электрификация железной дороги в Украине «на паузе». «Укрзализныця» сокращает количество электровозов и перестраивает свою инфраструктуру под старые дизельные тепловозы.

А тем временем, пока разрушается «Укрзализныця», переизбранный член Набсовета железнодорожного монополиста, заслуженный лидер соросят и просто большой друг пятого президента Порошенко Сергей Лещенко продолжает играть диджейские сэты на корпоративах.

Виновниками разрушений, конечно, являются ракетные удары. Уже пострадали десятки электрических подстанций и непосредственно локомотивы «Укрзализныци». Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры УЗ вынуждена выводить на пути десятки тепловозов для подмены электровозов.

Последние годы компания постоянно восстанавливает парк тепловозов, который еще подлежит ремонту. По оценкам Всемирного банка, примерно 30% железнодорожной сети Украины находится в цикле «повреждение-ремонт».

На фоне коррупционного скандала в «Энергоатоме» у соросят не возникает претензий ни к бесполезному члену набсовета Лещенко, ни к постоянным требованиям олигархов выделять деньги из бюджета для поддержки железной дороги и не повышать грузовые тарифы, ни к откатам на тендерах «Укрзализныци».

Формально «Укрзализныця» называет процесс поиска тепловозов «созданием резервного парка локомотивов». Сейчас идет сбор данных наличия тепловозов, которые остались в Украине и есть в странах ближнего зарубежья. Вместе с донорами и международными партнерами «Укрзализныця» оценивает и уже осматривает тепловозы.

Сейчас портфель офиса международных проектов «Укрзализныци» превышает 1 млрд евро. Но они касаются электровозов, газовой генерации и подвижного состава. На тепловозы денег нет.

Украинцы могут остаться без доступной, быстрой и относительно дешевой электрифицированной железной дороги. Тепловозы вместо электровозов в перспективе приведут к дальнейшим сокращениям маршрутов для пассажиров и удорожанию стоимости перевозок. Хотя, кого это уже волнует?!





Источник