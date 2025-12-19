Музика світла і надії: «Третій Адвент» в Одеській кірсі Святого Павла

Тихого зимового вечора 14 грудня 2025 року під величними склепіннями Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбулася подія, що стала справжнім духовним одкровенням для всіх поціновувачів високого мистецтва, — концерт «Третій Адвент».

Адвент — це час очікування, внутрішньої тиші й надії. Саме таким був цей вечір: зосередженим, піднесеним і наповненим світлом музики, яка торкалася серця з перших акордів. Кам’яні стіни кірхи ніби дихали разом із музикантами, підсилюючи кожен звук, кожну емоцію.

Програму відкрила Пастораль Фа мажор Йоганна-Себастьяна Баха у виконанні органістки Вероніки Струк. Чотири частини прозвучали як щира молитва — спокійна, врівноважена, глибоко духовна. Орган у цей вечір був не просто інструментом, а живим голосом храму.

Справжньою перлиною концерту став Концерт ре мінор для двох скрипок Й.-С. Баха у виконанні Ольги та Олександра Анісімових. Їхній ансамбль вразив єдністю дихання, тонкою фразою та блискучою технікою. Скрипки ніби вели між собою діалог — щирий, емоційний і надзвичайно зворушливий.

Особливу атмосферу створив кларнет. Леонід Попов у сольному творі Бели Ковача «Присвята Баху» продемонстрував глибину звучання інструмента, філософську зосередженість і віртуозність. А в другій частині Концерту для кларнету Ля мажор Вольфганга Амадея Моцарта його виконання було сповнене благородства, світлого смутку та витонченої лірики.

Органні твори знову й знову повертали слухачів до стану внутрішнього спокою. Токката До мажор В.-Ф.-Е. Баха та Інтермеццо на різдвяну тему Йозефа Райнбергерау виконанні Вероніки Струк стали справжніми медитаціями на тему Різдва — очікуваного і вже близького.

Яскравим ансамблевим моментом став «Концертштюк фа мінор» Фелікса Мендельсона для двох кларнетів у виконанні Леоніда Попова та Володимира Артеменка — динамічний, емоційно насичений твір, що викликав щире захоплення публіки. А Арія Ежена Боцца у виконанні Володимира Артеменка прозвучала як ніжне зізнання — проникливе й щире.

Кульмінацією вечора стала «Зима» Антоніо Вівальді з циклу «Пори року» у виконанні Олександра Анісімова. Скрипка передала і холод подиху зими, і крихкість людського тепла, і внутрішню силу, що допомагає вистояти.

Особливу теплоту концерту додала ведуча Ельвіра Паламарчук, чиє слово було тактовним, змістовним і надзвичайно доречним, допомагаючи слухачам глибше відчути сенс кожного твору.

Концерт «Третій Адвент» став не просто музичною подією, а справжнім святом духу, яке ще довго відлунюватиме в серцях слухачів. У ці непрості часи така музика дарує віру, світло й надію — те, чого ми всі так потребуємо напередодні Різдва.



