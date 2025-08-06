Перлини класичної музики в Одеській кірсі: свято гармонії, майстерності й духовного піднесення

3 серпня 2025 року Одеська кірха Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви знову відкрила свої двері для поціновувачів високого мистецтва. Традиційний недільний концерт під назвою «Перлини класичної музики» став справжньою подією в культурному житті міста, подарувавши глядачам незабутні емоції, витончену програму та бездоганне виконання.

Цього вечора сцена кірхи приймала музикантів, яких без перебільшення можна назвати артистами світового рівня. Серед них — віртуози скрипки Олександр та Ольга Анісімови, блискучі кларнетисти Леонід Попов і Володимир Артеменко, вишукана органістка Вероніка Струк. Весь вечір зі слухачами була харизматична ведуча концерту Ельвіра Паламарчук, завдяки якій слухачі мали змогу ще глибше поринути в атмосферу класичної музики.

Програма концерту вражала як добором творів, так і багатством інтерпретацій. Вечір відкрився монументальною Прелюдією та фугою До мажор Йоганна Себастьяна Баха у виконанні Вероніки Струк — звучання органу в старовинному храмі створило відчуття позачасовості. Справжньою перлиною стали дві частини з Концерту для двох скрипок ре мінор Баха, які з натхненням і технічною досконалістю виконали Олександр та Ольга Анісімови — публіка затамувала подих, слухаючи їхню діалогічну гру.

Органний репертуар прикрасив Andante з варіаціями Мендельсона, що звучало як ніжна молитва. А вже незабаром сцена наповнилася вогнем і грацією в Концертштюку №1 Мендельсона для двох кларнетів, де Леонід Попов і Володимир Артеменко створили справжнє шоу техніки, гармонії та емоційної глибини.

Не менш вражаючим був ліричний «Роздум» Жюля Массне у виконанні Ольги Анісімової в супроводі органу — твір, що торкався найтонших струн душі. Органна трилогія Габріеля П’єрне, арія Боцца, блискуча "Sortie" Лефебюра-Велі — кожен номер був новою сторінкою великого музичного роману, що розгортався просто перед глядачами.

Соло кларнета у «Романсі» Франсіса Пуленка, виконане Леонідом Поповим, додало французького шарму та ніжності, а грандіозним фіналом концерту стало легендарне «Літо» з циклу «Пори року» Антоніо Вівальді у блискучому виконанні Олександра Анісімова — шквали, грози, спокій і буря прозвучали з філігранною точністю та емоційною експресією.

Увесь концерт супроводжувався щирими емоціями публіки. Слухачі не стримували захвату — після кожного номеру зал вибухав оваціями, а в очах присутніх читалося щось більше, ніж просто вдячність — це була справжня духовна єдність через музику.

Концерт «Перлини класичної музики» став не лише яскравою культурною подією, а й глибоким переживанням, що надовго залишиться в серцях усіх, хто того вечора був у Одеській кірсі. Це був вечір, коли музика говорила мовою душі, а виконавці — дарували світло й натхнення.

Одеська кірха Святого Павла вкотре довела, що її історичні стіни не тільки зберігають пам’ять старовини, а й допомагають створювати живу музику, яка народжується тут і зараз. І це — справжнє диво.