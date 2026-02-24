Фигура на фреске — переосмысление «Моны Лизы» Леонардо да Винчи, адаптированное к сальвадорскому контексту. По словам художника, это не портрет конкретного человека, а аллегорический образ обычного гражданина.

В районе Сакамиль в Сальвадоре появилась фреска, аналогов которой, по словам автора, в мире нет. Ее высота превышает 13 метров, а создана она из более чем 100 тысяч пластиковых крышечек.

Автор работы — 28-летний венесуэльский художник Оскар Оливарес, который уже много лет превращает отходы в масштабные произведения уличного искусства.

Фигура на фреске — переосмысление «Моны Лизы» Леонардо да Винчи, адаптированное к сальвадорскому контексту. На ней изображена смуглая женщина с вьющимися волосами в цветах национального флага.

По словам художника, это не портрет конкретного человека, а аллегорический образ обычного гражданина.

Крышки от бутылок собирали соседи и друзья Оливареса, а также передавали переработчики отходов. При создании работы использовались только оригинальные цвета пластика — без дополнительной покраски.

Результат - не только рекордная по масштабу картина, но и шаг к созданию музея под открытым небом в самом центре Сакамиля.

Оскар Оливарес: "Я должен сказать, что самое важное в этой работе - не количество крышек, которые нам удалось повторно использовать, а то влияние, которое она оказывает на каждого зрителя, на каждого участника, на каждого человека, который собирал крышки. Потому что именно это дает человеку, сообществу, семьям совершенно другой взгляд на пластиковые отходы".

Работы Оливареса представлены в 22 странах. Однако эта фреска — самая масштабная в его карьере на сегодняшний день. По замыслу автора, она может превратить Сакамиль в одну из новых точек притяжения городского искусства.

