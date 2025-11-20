В Лувре снова разгорается скандал: всего через несколько недель после громкого ограбления музея на 76 миллионов фунтов стерлингов двое бельгийских тиктокеров сумели обмануть систему безопасности и тайно разместить собственное произведение искусства в зале "Моны Лизы".

Блогеры Нил Римери и Сенне Хавербеке появились в Лувре 14 ноября и смогли пронести созданную ими картину, представляющую собой их портрет в стиле "Моны Лизы". Чтобы пройти через сканеры, они разобрали рамку, изготовленную из деталей Lego, а само изображение свернули. Своим трюком они поделились в Instagram.

По их словам, они пришли в музей за час до закрытия, воспользовавшись моментом, когда посетителей начали просить покинуть зал. Это позволило им быстро собрать раму, развернуть картину и повесить ее в той же комнате, где находится легендарное полотно Леонардо да Винчи. На саму стену "Моны Лизы" они не посягали из-за плотного контроля охраны.

Реакция соцсетей

Видео розыгрыша вызвало бурную реакцию пользователей. Одни восхищались хитростью молодых людей, другие критиковали Лувр за очередной провал безопасности.

"Как француз — браво, ребята", — написал один из комментаторов. Другой добавил: "Систему безопасности Лувра обязательно нужно пересмотреть".

Звучали и более легкие комментарии: "Это сумасшедшая шутка", "Картина действительно красивая, особенно для бельгийской работы".

Тень недавнего ограбления

Инцидент стал очередным ударом по репутации музея, который все еще оправляется от дерзкого ограбления в прошлом месяце. Тогда группа мужчин в желтых жилетах, переодевшись под строителей, проникла в галерею Аполлона с помощью механического лифта, разбила окно и менее чем за восемь минут похитила восемь драгоценностей французской короны.

Во время побега они уронили корону императрицы Евгении — ее нашли поврежденной. Несмотря на три ареста, основные украденные реликвии так и не обнаружены, а вопросы к безопасности музея множатся.

Как сообщал Фокус, грабители Лувра использовали подъемник немецкой фирмы. Компания-производитель превратили преступление в пиар.

