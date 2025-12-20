В связи с остановкой движения по трассе "Одесса-Рени" Государственная таможенная служба рекомендует украинцам пересекать границу с Молдовой через пропускные пункты "Мамалыга - Кривая" и "Сокиряны - Окница" для грузов и "Бронница -Унгурь", "Вашковцы - Грименкеуц", "Россошаны - Бричень", "Кельменцы - Ларга" для пассажиров.

Источник: пресс-служба ГМС

Детали: Как известно, в связи с вражеской атакой РФ по мосту в Маяках остановлено движение по автотрассе "Одесса - Рени". Вследствие этого временно не осуществляется пропуск граждан и транспорта через отдельные пункты пропуска на украинско-молдавском участке государственной границы в Одесской области.

Молдовская сторона сообщила о временном закрытии пунктов пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" и "Староказачье-Тудора".

С учетом этого перевозчикам и гражданам советуют воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации обстановки и следить за обновлением информации.

В то же время для перемещения через государственную границу Украины предлагают воспользоваться пунктами пропуска на границе с Молдовой, расположенными в зонах деятельности Винницкой и Черновицкой таможен.

Для грузов молдавская сторона предлагает использовать пункты пропуска "Мамалыга - Кривая" и "Сокиряны - Окница".

Для пассажирского перемещения рекомендуют использовать пункты пропуска:

- "Бронница-Унгурь";

- "Вашковцы - Грименкеуц";

- "Россошаны - Бричень";

- "Кельменцы - Ларга".

Таможенники обращают внимание, что сейчас наблюдается перезагрузка транспортом на пункте пропуска "Могилев Подольский - Отач" и просят учесть это при планировании поездки.

Что предшествовало: 18 декабря российские оккупационные войска ударили по гражданскому автомобилю на мосту в Одесской области: погибла мать, трое детей пострадали. Движение по трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях.

