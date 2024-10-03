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2-10-2024, 14:00

На кордоні з Молдовою перестав працювати пункт пропуску

Категорія: Новини / Події

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Днем, 2 октября, была приостановлена работа пункта пропуска "Паланка — Маяки-Удобное" на границе с Молдовой.

Об этом сообщили в Гостаможслужбе.

Отмечается, что работа пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" была временно приостановлена по техническим причинам.

Таможенники советуют по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы, а о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Также сообщается, что проезд по транзитному участку автодороги "Одесса-Рени" осуществляется в штатном режиме.

Отметим, что сегодня утром из-за ночной атаки РФ в международном пункте пропуска между Украиной и Румынией "Орловка" временно были приостановлены пропускные операции.

В 11.40 таможенники сообщили, что паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией возобновил свою работу. Пропускные операции производятся в обычном режиме.

Напомним, в пункте пропуска на украино-польской границе "Шегини-Медика" 26 августа   начались ремонтные работы. Поэтому возможно замедление движения транспортных средств. Ремонт продлится полтора месяца.

Кроме того, в пункте пропуска на украино-польской границе "Дорогуск — Ягодин" на участке въезда в Польшу с 5 августа поляки также производят ремонт. Поэтому возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины. Работы продлятся до 14 ноября этого года.

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