Оксфордський словник назвав слово року 2025: що воно значить

Оксфордський словник англійської мови оголосив словом 2025 року rage bait, що у дослівному перекладі означає "приманка для люті".

Про це повідомляє видавництво Oxford University Press.

Rage bait – термін на позначення онлайн-контенту, спеціально створеного для того, щоб викликати гнів або обурення. Він зазвичай провокаційний або образливий, публікується для збільшення трафіку або привернення уваги до вебсторінки або контенту в соціальних мережах.

У видавництві зазначають, що використання слова rage bait за минулий рік стало частішим утричі. Вперше цей термін використали в Інтернеті у 2002 році для позначення реакції водія на сигнал іншого водія, який просить пропустити його, акцентуючи на навмисному роздратуванні. Згодом слово перейшло в інтернет-сленг, який використовується для опису вірусних твітів, критики контенту тощо.

"Хоча rage bait є близьким аналогом етимологічно спорідненого clickbait, який має спільну мету – заохочувати онлайн-взаємодію та потенційно викликати роздратування – rage bait має більш конкретну спрямованість викликати гнів, розбрат та поляризацію", – йдеться у повідомленні.

Поява rage bait як самостійного терміна підкреслює як гнучкість англійської мови, де два усталені слова можуть поєднуватися, щоб надати більш конкретне значення в певному контексті, так і здатність створювати терміни, що резонують із сучасним світом.

Як зазначають у видавництві, слово року обирали серед трьох. Двома іншими, які претендували на перемогу, були:

aura farming – у дослівному перекладі означає "заробляння аури"). Це навмисне створення або демонстрація "особливої" атмосфери навколо себе, щоб виглядати кращим, глибшим, загадковішим, "просвітленішим" або цікавішим в очах інших.

biohack (біохакінг) – навмисна зміна або "оптимізація" роботи тіла й мозку за допомогою різних методів, щоб покращити здоров'я, енергію, продуктивність або самопочуття, спроба "перепрограмувати" організм на кращі налаштування.

