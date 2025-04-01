Співголова Netflix назвав кінотеатри "мертвими"

Співголова Netflix Тед Сарандос дав оцінку майбутньому кінотеатрів, заявивши, що постпандемічний підйом у сфері розваг залишив кінотеатри мертвими, пише Semafor.

Виступаючи в медіацентрі Пейлі, Сарандос вказав на стрімке повернення живих подій — від Бродвею до концертів і спортивних змагань — як на доказ того, що аудиторія обирає більш динамічний, спільний досвід замість відвідування кінотеатрів.

"Бродвей зараз б'є рекорди, спортивні події, концерти, всі ті речі, які ми не могли робити під час COVID, повернулися і стали популярнішими, ніж будь-коли. Збори кінотеатрів впали на 40-50% порівняно з періодом до COVID, а цього року вони впали вже на 8%, тож тенденція не змінилася" – зазначає Сарандос.

Ці коментарі з'явилися в той час, коли кіноіндустрія продовжує боротися зі зниженням продажів квитків і зміною глядацьких звичок. Хоча випуски блокбастерів час від часу приводять аудиторію до кінотеатрів, довгострокова траєкторія свідчить про стійкий перехід до домашнього перегляду, який Netflix допоміг сформувати за останнє десятиліття.

Під час дискусії Сарандос також зачепив конкуруючі платформи. Коли його запитали про документальний фільм Amazon про першу леді Меланію Трамп вартістю $40 мільйонів, він пожартував: "За $40 мільйонів я сподіваюся, що він буде чудовим!".

Говорячи про створення контенту, Сарандос відкинув твердження про те, що адміністрація президента Дональда Трампа стримує створення нових програм, а також піддав гострій критиці модель монетизації YouTube. Він описав платформу як місце для творчого "прорізання зубів" - але не обов'язково як місце, де творці можуть процвітати фінансово.

"Є ціла група творців у цій категорії, які роблять дійсно цікаві, захоплюючі програми", - сказав він. "YouTube не дає їм жодних грошей наперед, тому вони роблять все на свій страх і ризик".

Netflix, на його думку, пропонує кращу альтернативу: платформу, де творцям платять і підтримують з самого початку. "Пропозиція така: Приходьте до Netflix, отримуйте гроші й позбавляйтеся від ризику".





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