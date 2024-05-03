AstraZeneca вперше визнала, що її вакцина від COVID-19 може викликати "рідкісні побічні ефекти"

Фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в судових документах, що її вакцина проти COVID-19 може викликати "рідкісні побічні ефекти". Зокрема, йдеться про тромбоз.

Це може прокласти шлях до багатомільйонних судових виплат, повідомляє The Telegraph.

Проти AstraZeneca подали колективний позов постраждалі та їхні родичі. Вони стверджують, що вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, стала причиною смертей і серйозних наслідків у десятках випадків.

Перший позов подав минулого року Джеймі Скотт – батько двох дітей, який залишився із хронічною черепно-мозковою травмою після утворення тромбу і крововиливу в мозок. Вакцину він отримав у квітні 2021 року.

AstraZeneca оскаржує позови, однак у документі, поданому до Високого суду в лютому, визнала, що її вакцина проти COVID-19 "може в дуже рідкісних випадках викликати TTS". Однак достеменно невідомо, як саме.

TTS – це синдром тромбозу з тромбоцитопенією. Він спричиняє утворення тромбів та пониження рівня тромбоцитів у крові.

Вперше зв’язок між вакциною та новим захворюванням під назвою вакцино-індукований синдром тромбозу з тромбоцитопенією (VITT) виявили ще в березні 2021 року. Адвокати позивачів стверджують, що він є різновидом TTS, хоча AstraZeneca, схоже, не визнає цей термін.

Фармацевтична компанія зазначила, що у квітні 2021 року інформацію про вакцину оновили, додавши фразу, що "вакцина AstraZeneca-Oxford здатна в дуже рідкісних випадках бути тригером" TTS.

Всесвітня організація охорони здоров'я також заявляла, що вакцина була "безпечною та ефективною для всіх людей віком від 18 років", а побічні ефекти, які стали причиною судового позову, були "дуже рідкісними".

Всього до Високого суду подали 51 заяву на AstraZeneca. Постраждалі та їхні родичі вимагають відшкодування збитків на суму до 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 125 мільйонів доларів).

Нагадаємо, науковці виявили дві нові побічні реакції від вакцини проти COVID-19 – неврологічний розлад та запалення спинного мозку.