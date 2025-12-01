Шестой апелляционный административный суд подтвердил неправомерность ключевого регуляторного акта, касающегося продления срока службы грузовых вагонов в Украине. Об этом пишет Railinsider.

“Это решение имеет значительное влияние на предельные сроки эксплуатации частных грузовых вагонов и порядок их использования сверх нормативного срока”, — говорится в сообщении.

“Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым Приказ Министерства инфраструктуры Украины (МИУ) от 30.11.2021 г. № 647 был признан противоправным и недействительным”, — сообщает сайт.

“Это означает, что попытка установить новые правила для удлиненных вагонов через этот ведомственный акт является неудачной”, — говорится в публикации.

Министерство развития общин и территорий Украины подавало апелляционную жалобу на решение Киевского окружного административного суда от 19 мая 2025 года по делу о признании противоправным приказа, отмечает сайт.

Этим приказом утвержден порядок проведения диагностических, ремонтных и регистрационных операций для продления срока эксплуатации грузовых вагонов. Ключевой новацией стало внедрение понятия “предельного срока эксплуатации” — максимально разрешенного периода эксплуатации.

“На практике это означало: если техническое решение продлевало срок до, например, 2031 года, а “предельный срок” по типу вагона был 2027- и — вагоны признавались такими, что не могут больше использоваться в нагруженном состоянии”, — объясняет сайт.

Приказ фактически дал старт масштабной программе обновления парка грузовых вагонов Украины в течение 2022—2031 годов, отмечает Railinsider.

В АО “Укрзализныця” отмечали, что основным методом выполнения программы станет поэтапное ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов и приведение его к нормативному, то есть полувагонов — с 44 лет до 22 лет; зерновозов — с 45 лет до 30 лет.

Это тот предельный срок эксплуатации вагонов, который определил производитель.

“Однако позже, в апреле 2024 года, Минобновления опубликовало приказ, который разрешил использовать “удлиненные” вагоны, рассказывает издание.

В августе этого года уже Минразвития намеревалось внести изменения в приказ № 647 и тем самым обновить правила продления срока эксплуатации грузовых вагонов.

Новый проект изменений в приказ, регулирующий этот вопрос, отменил бы разрешение на выполнение работ по техническому диагностированию для продления срока эксплуатации грузовых вагонов из Москвы, ввел новые требования к организациям и изменил процедуру технического диагностирования.





