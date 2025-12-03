Подсанкционный глава российского банка ВТБ Андрей Костин заявил, что Федерация начнет судебную тяжбу против ЕС в случае использования замороженных активов РФ.

Источник: Костин, цитирует Reuters

Детали: По словам Костина, Москва введет ответные меры, если Европейский Союз использует замороженные российские активы для предоставления кредита Украине, и добавил, что РФ может начать полувековую судебную тяжбу.

На саммите в октябре лидеры ЕС пытались договориться о плане использования 140 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) замороженных российских суверенных активов в Европе в качестве кредита для Киева, но не смогли обеспечить поддержку Бельгии.

Согласно плану ЕС, замороженные активы российского Центробанка в Европе могут быть предоставлены Украине в заем, чтобы Киев мог использовать их для обороны и нужд государственного бюджета.

"Что касается конфискации наших денег, то в конечном итоге мы можем обойтись без них. Единственная проблема заключается в том, что эти деньги могут быть использованы для войны, а не для мира", – сказал Костин накануне визита в Москву специального посланника США Стива Уиткоффа.

Прямая речь Костина: "Удобно вести войну не только чужими руками, но и чужими деньгами — это вершина изящества для Европы. Но этому не может быть оправдания".

Детали: Костин заявил, что Россия ответит на конфискацию конфискацией активов европейских инвесторов в России, и добавил, что даже после достижения мира в Украине могут быть "50 лет судебных разбирательств".

Он добавил, что Россия должна быть более активной в судебных исках против ЕС, Бельгии и Euroclear в отношении активов в российских и международных судах, а также предложил подать иск в суд ООН.

Костин, один из самых влиятельных банкиров России, был более открыт к идее раздела суверенных активов России в рамках более широкого так называемого "мирного соглашения".

В предыдущей версии "мирного плана", поддержанного США, опубликованной в СМИ, предлагалось, чтобы 100 миллиардов долларов замороженных средств было инвестировано в восстановление Украины, а часть остальных средств — в совместный американо-- российский фонд.

"Если Россия согласна и готова, то почему бы и нет. Это вопрос договоренностей", – сказал Костин. Он отметил, что визит Виткоффа в Москву был важным, и что Россия готова пойти на уступки в переговорах, но достижение соглашения займет время.

Прямая речь Костина: "Рано или поздно мы придем к согласию. Жизнь показывает, что компромиссы нужно искать. Россия также готова к ним, ведь в переговорах не бывает одностороннего движения".

Что предшествовало: В Белом доме заявили, что "очень оптимистично" настроены относительно процесса переговоров по установлению мира в Украине.

По данным издания CNN, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву на встречу с Путиным.

Предыстория:

В воскресенье в США проходили переговоры между украинской и американской делегациями по урегулированию российско--украинской войны.

По данным издания Axios, США на встрече с украинской делегацией в Майами в воскресенье стремились утвердить два ключевых вопроса, которые остаются нерешенными – относительно территорий и гарантий безопасности.

По данным The Wall Street Journal, украинская и американская делегации обсуждали во Флориде, в частности, сроки проведения выборов в Украине.

