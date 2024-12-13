Минфин США сообщил о выделении Украине кредита в 20 миллиардов долларов, который будет покрыт доходами от замороженных российских активов.

Министр финансов Джанет Йеллен подчеркнула, что выделенные Киеву средства предоставят важную поддержку в защите Украины от российской агрессии.

Кредит станет частью общей суммы в 50 миллиардов долларов, согласованной на саммите стран "Группы семи" в июне. Евросовет ранее утвердил кредит на сумму 35 миллиардов евро, финансируемый из доходов от замороженных активов России.

После начала войны России против Украины страны Запада заморозили суверенных российских активов на сумму больше 300 миллиардов долларов. Большая часть их хранится в Европе.