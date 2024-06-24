Евросоюз нашёл лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на передачу доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Поскольку Венгрия воздержалась от предыдущего соглашения о выделении доходов от заблокированных в Европе российских средств, она "не должна быть частью решения об использовании этих денег", сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель уточнил, что с Венгрией пытались договориться. В частности, предлагали Будапешту не участвовать в поддержке Украины самому, но не блокировать решение большинства остальных стран Евросоюза. Венгрия отказалась.