Евросоюз нашёл лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на передачу доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. Об этом сообщает Financial Times.
Поскольку Венгрия воздержалась от предыдущего соглашения о выделении доходов от заблокированных в Европе российских средств, она "не должна быть частью решения об использовании этих денег", сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель уточнил, что с Венгрией пытались договориться. В частности, предлагали Будапешту не участвовать в поддержке Украины самому, но не блокировать решение большинства остальных стран Евросоюза. Венгрия отказалась.
По сведениям издания Politico, лазейка "привела венгерских политиков в ярость". О первом транше доходов от замороженных российских активов в Фонд помощи Украине Боррель объявил сегодня, 24 июня, перед встречей глав МИД стран Евросоюза. Перевод составит 2,5 миллиарда евро, передаёт "Европейская правда".
В Евросоюзе заморожены около 210 миллиардов евро активов Банка России. В год они приносят примерно пять миллиардов евро доходов. Страны ЕС одобрили план по поддержке Украины за счёт замороженных российских денег в мае 2024 года.
Politico рассказывает, что распоряжаться Фондом помощи Украине будут "агенты по реализации": они смогут закупать оружие и другие товары, которые Киев включил в список приоритетных. По сведениям издания, в этом году "агентами" станут Германия, Чехия и Дания, в следующем году выберут других.
Найденная лазейка может также расчистить путь "Группы семи" к выделению Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который планируется обеспечивать именно доходами от российских замороженных активов.
Венгрия – наиболее пророссийски настроенная страна ЕС – систематически выступает против помощи Украине в отражении российской агрессии. Будапешт блокирует семь других решений Евросоюза по вооружению Киева на сумму в 6,6 миллиарда евро. Эту проблему также обсудят на заседании глав МИД стран Евросоюза сегодня, 24 июня.