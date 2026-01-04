По состоянию на 25 декабря 2025 года Фонд поддержки энергетики аккумулировал более EUR1,521 млрд грантовых средств международных партнеров, из которых в течение декабря — EUR258 млн, сообщило Министерство энергетики Украины. Согласно сообщению, в последние дни поступило EUR63,8 млн от Шведского агентства по международному развитию (SIDA). Таким образом, общий вклад Швеции составляет EUR203,08 млн. Уточняется, что EUR44,68 млн взноса Швеции поступили на отдельный специальный счет для обеспечения ядерной безопасности.

Как отметило Минэнерго, благодаря финансовой помощи Швеции закуплено оборудование для проекта по развитию распределенной генерации в одном из самых энергодефицитных регионов Украины. Также за средства SIDA закуплено важное оборудование для НЭК “Укрэнерго” и операторов систем распределения Херсонской, Запорожской и Черниговской областей.

Швеция — второй крупнейший донор фонда после Германии. Как сообщалось, Германия недавно перечислила в фонд самый большой разовый взнос с начала его работы — EUR160,11 млн. В начале декабря анонсировалось, что до конца этого года ее общий вклад почти за три года деятельности фонда достигнет EUR550 млн.

За средства фонда закупается оборудование, запасные части и другие материалы, необходимые для восстановления и стабилизации работы энергосистемы Украины после российских атак.





