Номинационный комитет 31 декабря утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"В состав комитета входят представители правительства и независимые наблюдатели — ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмен", - отметила она.

Независимыми членами наблюдательного совета будут:

Румина Велши — международный эксперт по ядерной безопасности и регуляторного надзора. Более 40 лет в отрасли. Возглавляла ядерный регулятор Канады, Комиссию стандартов безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов.

Лаура Гарбенчуте -Бакиене — специалист по финансам, аудиту и управлению рисками в энергетике и инфраструктуре. Более 25 лет опыта. Руководящие роли в PwC (США, Украина, Литва), работа с аудитом и рисками на стратегических энергетических объектах, в частности Игналинской АЭС.

Патрик Фрагман — инженер и международный управленец в ядерной и энергетической отрасли. Более 30 лет опыта. Бывший президент и CEO Westinghouse Electric Company.

Брис Буюон — юрист по энергетическому регулированию и корпоративному управлению. Занимал руководящие должности в EDF International и EDF Energy, отвечал за юридические, комплаенс и регуляторные функции, работал в Государственном совете Франции и Комиссии по регулированию энергетики.

"Отбор трех представителей государства в наблюдательный совет будет завершен в первой половине января", - добавила Свириденко.

Напомним:

Ранее Национальное антикоррупционное бюро раскрыло детали схемы, в рамках которой должностные лица и связанные с ними лица систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома". В организации схемы подозревают друга Владимира Зеленского Тимура Миндича.

11 ноября правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

26 ноября был начат конкурсный отбор независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Энергоатом".

На конкурс на должности 4 независимых членов наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом" заявки подали 83 кандидата.





