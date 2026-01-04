В Гане задержали самопровозглашённого пророка Эбо Ноя, пообещавшего «Второй Потоп» на 25 декабря.

Тысячи людей перечисляли деньги якобы на строительство «ковчегов», но вместо этого проповедник обзавёлся совсем не водоплавающим автомобилем Mercedes. Когда обещанный потоп так и не произошёл, он заявил, что сумел «убедить Бога отменить наказание».

Если бы легковерные граждане, проспонсировавшие аферисту Mercedes, время от времени почитывали Библию, то они наверняка бы прочитали там следующее:

Бытие 9:8-17

Потом Бог сказал Ною и его сыновьям: «Ныне Я заключаю завет с вами и вашими потомками, и со всяким живым существом, которое было с вами, — птица ли, скот или дикий зверь — со всеми, кто вышел с вами из ковчега, и с каждым зверем на земле. Я заключаю с вами завет: никогда впредь всё живое не будет истреблено водами потопа; никогда впредь не будет потоп губить землю». Бог сказал: «Вот знак завета, который Я заключаю между Мной и вами, и каждым живым существом, которое с вами, на все грядущие поколения. Я ставлю в облаках Мою радугу, и она будет знаком завета между Мной и землей. Когда бы Я ни навел облака на землю, в облаках появится радуга, и Я вспомню Мой завет между Мной и вами и каждым живым существом; никогда впредь воды не прольются потопом, чтобы погубить всё живое. Всякий раз, когда радуга появится в облаках, Я увижу ее и вспомню вечный завет между Богом и всеми живыми существами, какие есть на земле». Так сказал Бог Ною: «Вот знак завета, который Я заключил между Мной и всем живым на земле».







