Львівщина випередила Київ за кількістю реєстрацій електромобілів у серпні 2025 року

У серпні 2025 року українці зареєстрували понад 7,9 тис. електромобілів (BEV), повідомляє "Укравтопром". Найбільші показники зафіксували у західних та центральних регіонах країни.
Лідери за кількістю реєстрацій:
- Львівська область – 1196 авто (89% вживані);
- м. Київ – 959 авто (55% вживані);
- Київська область – 698 авто (68% вживані);
- Дніпропетровська область – 640 авто (71% вживані);
- Одеська область – 449 авто (69% вживані).
Щодо уподобань українців, то серед нових електрокарів на більшості ринків перше місце посів BYD Song Plus. Винятком стала Дніпропетровщина, де найбільший попит отримав Honda eNS1.
У сегменті вживаних авто, ввезених з-за кордону, абсолютним бестселером серпня стала Tesla Model Y.
Таким чином, попит на електротранспорт в Україні продовжує зростати, а лідерство поступово переходить до регіонів, які раніше поступалися столиці.