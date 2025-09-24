Львівщина випередила Київ за кількістю реєстрацій електромобілів у серпні 2025 року

У серпні 2025 року українці зареєстрували понад 7,9 тис. електромобілів (BEV), повідомляє "Укравтопром". Найбільші показники зафіксували у західних та центральних регіонах країни.

Лідери за кількістю реєстрацій:

Львівська область – 1196 авто (89% вживані);

м. Київ – 959 авто (55% вживані);

Київська область – 698 авто (68% вживані);

Дніпропетровська область – 640 авто (71% вживані);

Одеська область – 449 авто (69% вживані).

Щодо уподобань українців, то серед нових електрокарів на більшості ринків перше місце посів BYD Song Plus. Винятком стала Дніпропетровщина, де найбільший попит отримав Honda eNS1.

У сегменті вживаних авто, ввезених з-за кордону, абсолютним бестселером серпня стала Tesla Model Y.

Таким чином, попит на електротранспорт в Україні продовжує зростати, а лідерство поступово переходить до регіонів, які раніше поступалися столиці.

