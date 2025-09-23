В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. авто на электротяге (BEV).

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает Укравтопром.

Говорится, что наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

1. Львовская область - 1196 ед.(89% бывшие в употреблении);

2. город Киев - 959 ед.(55% бывшие в употреблении);

3. Киевская обл. - 698 ед. (68% бывшие в употреблении);

4. Днепропетровская обл. - 640 ед. (71% применяемые);

5. Одесская обл. - 449 ед (69% бывшие в употреблении).

По данным Укравтопром, в части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, кроме Днепропетровщины, стал BYD Song Plus. Жители Днепропетровщины чаще выбирали HONDA eNS1.

В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто титул лидера у TESLA Model Y.

Напомним:

По итогам августа объем сегмента электромобилей (включая легковушки, грузовые и автобусы) составил рекордные 11,5 тыс. Это на 12,5% больше, чем было в июле, и на 22,5% больше относительно августа-2024.