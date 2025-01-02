Академік Борис Буркинський: підсумки року та плани на майбутнє

Директор «Інституту ринку і економікоекологічних досліджень Національної академії наук України» академік Буркинський Борис Володимирович розповів про наукову діяльність Інституту за останній рік та поділився планами на майбутнє.

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Загальним місцем українських та світових ЗМІ стало обговорення економічних викликів, з якими зіткнулася наша країна. Чи ми житимемо заможніше звісно залежить від стану економіки.

На щастя, в Одесі вже майже 55 років працює «Інститут ринку і економікоекологічних досліджень Національної академії наук України» який здійснює наукову діяльність з розробки фундаментальних і прикладних досліджень.

Інститут державна установа, яка перебуває у віданні Національної академії наук України, а керує Інститутом директор академік Буркинський Борис Володимирович, до якого ми сьогодні завітали.