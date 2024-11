І Міжнародна науково-практична конференція "Природні лікувальні активи, реабілітація та курорти"

14-15 листопада 2024 року в Одесі, в стінах Державної установи «Інститут ринку і економічних досліджень НАН України» (ДУ «ІРЕЕД НАН України») відбудеться І Міжнародна науково-практична конференція на тему «Природні лікувальні активи, реабілітація та курорти». Конференція стане важливим майданчиком для науковців, практиків, представників державних органів та міжнародних організацій, які займаються питаннями використання природних ресурсів для лікування, відновлення здоров'я та розвитку курортно-рекреаційних територій.

Основні організатори та співорганізатори конференції:

- Національна академія наук України (НАН України)

- Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ України)

- Державна установа «Інститут ринку і економічних досліджень НАН України» (ДУ «ІРЕЕД НАН України»)

- Державна установа «Український науково-економіко-екологічний дослідницький інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

Конференція також отримала підтримку ряду міжнародних організацій і навчальних закладів, зокрема:

- Координаційна рада Південного наукового центру МОН України і НАН України**

- Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації**

- The State University of Technology and Economics in Jaroslaw (Польща)

- Вища економічна школа в Білостоці (Польща)

- Одеський національний економічний університет

- Чорноморська філія Мережі рішень зі сталого розвитку ООН

До природних лікувальних активів належать різноманітні ресурси, які використовуються для профілактики та лікування захворювань, медичної реабілітації та відновлення здоров'я. Серед них – мінеральні та термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, а також природні об'єкти, які забезпечують сприятливі кліматичні умови для лікування та відпочинку.

Україна має значний потенціал у використанні цих ресурсів, зокрема на курортах Карпат, Криму, Миколаївської та Одеської областей, де природні фактори створюють ідеальні умови для лікування широкого спектра захворювань.

Конференція охоплюватиме кілька важливих напрямків, що стосуються як природних ресурсів, так і економічного, екологічного та інвестиційного аспектів розвитку курортно-рекреаційної сфери в Україні.

1. Економічні відносини та курортно-рекреаційний потенціал регіонів України

Це питання включає аналіз економічних аспектів розвитку курортних зон, їх економічного потенціалу, а також взаємодії між природними ресурсами і економічним розвитком на місцевому та національному рівнях.

2. Інноваційні та безпекові рішення в сфері реабілітації та курортів

В рамках цього напрямку планується обговорення сучасних технологій і методів, що забезпечують безпеку курортної індустрії, зокрема інновацій в медичній реабілітації.

3. Інвестиційне забезпечення відновлення та стійкого розвитку реабілітації та курортів

Одним із ключових питань стане пошук шляхів залучення інвестицій у розвиток курортно-рекреаційних територій, в тому числі з урахуванням екологічних та соціальних факторів.

4. Туризм, рекреація, готельно-ресторанний бізнес, транспортні послуги та інші супутні галузі

Цей напрямок стосуватиметься розвитку суміжних галузей, які забезпечують функціонування курортів і створюють сприятливу інфраструктуру для туристів.

5. Найкращі практики та наукові аспекти використання природних лікувальних факторів в реабілітації та курортології

Одним із важливих завдань конференції є обмін досвідом і найкращими практиками у використанні природних лікувальних факторів, що допомагають у лікуванні різних захворювань і сприяють відновленню здоров’я.

6. Відкрита секція (інші питання, що не увійшли до попередніх секцій)

Ця секція дасть можливість учасникам порушити інші важливі питання, пов’язані з розвитку курортної сфери і використання природних ресурсів.

Результати конференції будуть опубліковані у вигляді збірника тез у електронному форматі, що надасть можливість поширити здобутки та напрацювання серед широкої наукової спільноти.

І Міжнародна науково-практична конференція повинна стати важливим кроком на шляху розвитку української курортно-рекреаційної індустрії, а також наукових досліджень у галузі використання природних лікувальних ресурсів. Конференція надасть можливість обговорити сучасні виклики та можливості цієї сфери, а також сприятиме встановленню міжнародного наукового співробітництва для вирішення проблем у галузі медицини, туризму та екології.

Місце проведення: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, 14-15 листопада 2024 року. ДУ «ІРЕЕД НАН України»