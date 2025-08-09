Львовские депутаты обратились к председателю Совета министров Республики Польша Дональду Туску из-за критической ситуации со строительством польской компанией мусороперерабатывающего завода во Львове.

Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

Речь идет о польской компании Control Process, которая в 2021 году выиграла международный тендер на строительство завода и получила 29 миллионов евро из городского бюджета.

В обращении депутатов также отмечается, что Control Process не соблюдает условия контракта и срывает графики строительства.

Львов уже неоднократно шел навстречу подрядчику, продлевая сроки работ. 4 октября 2025 года завершится срок выполнения самого контракта - до этой даты польский подрядчик обязан завершить все пуско-наладочные работы и ввести объект в эксплуатацию.

"Однако на сегодня уже очевидно, что этого не произойдет", - говорится в сообщении.

"Мы призываем польского премьера вмешаться в ситуацию в рамках национального законодательства. Львов готов к сотрудничеству и ожидает, что компания Control Process S.A. выполнит свои обязательства", - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Он подчеркнул, что проблема касается не только деловых отношений, но и имиджа Польши в целом.

"На месте строительства завода рядом с украинским развевается бело-красный флаг Республики Польша. Поэтому речь идет не только о контракте, но и о деловой репутации государства", - сказал он.

Депутаты призывают польского премьера в пределах своей компетенции отреагировать на ситуацию и повлиять на подрядчика.

Напомним:

Общая стоимость контракта составляет более 40 миллионов евро, она частично профинансирована кредитом ЕБРР.

Мусороперерабатывающий завод будет располагаться на северо-восточной окраине Львова (улица Пластовая, 13)

Источник