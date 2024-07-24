Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил свой первый важный заказ от украинского правительства на строительство в Украине завода по производству боеприпасов. Об этом говорится в сообщении компании, передает Фокус.

Заказ охватывает полное техническое оснащение завода вплоть до его ввода в эксплуатацию. Как отмечается, это включает в себя общую стоимость, варьирующуюся в диапазоне от трехзначного числа миллионов евро, которая будет занесена в качестве входящего заказа в начале третьего квартала 2024 года.

Предполагается, что строительство начнется в самые короткие сроки и будет завершено таким образом, чтобы в течение 24 месяцев уже начать производство боеприпасов.