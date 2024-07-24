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Сьогодні, 18:00

Rheinmetall отримав офіційне замовлення на будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил свой первый важный заказ от украинского правительства на строительство в Украине завода по производству боеприпасов. Об этом говорится в сообщении компании, передает Фокус.

Заказ охватывает полное техническое оснащение завода вплоть до его ввода в эксплуатацию. Как отмечается, это включает в себя общую стоимость, варьирующуюся в диапазоне от трехзначного числа миллионов евро, которая будет занесена в качестве входящего заказа в начале третьего квартала 2024 года.

Предполагается, что строительство начнется в самые короткие сроки и будет завершено таким образом, чтобы в течение 24 месяцев уже начать производство боеприпасов.

Вместе со своим украинским партнером по совместному предприятию Rheinmetall также будет отвечать за эксплуатацию завода.

В настоящее время в Украине принимаются меры по подготовке необходимой инфраструктуры, — говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее Rheinmetall уже открыл предприятие в Украине, где производится ремонт танков Leopard 1 и БМП Marder. В дальнейшем планируется организовать ремонт и обслуживание танка Leopard 2 и других западных машин.

Кроме того, в 2024 году немецкий оборонный гигант Rheinmetall выпустит на украинском заводе первую боевую машину пехоты Lynx.




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