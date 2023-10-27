Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о регистрации совместного оборонного предприятия с немецким производителем вооружений Rheinmetall для обслуживания и ремонта оружия, поставляемого Западом.

Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции Шмыгали с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, после завершения германо-украинского бизнес-форума.

На совместном предприятии также планируется локализация производства образцов вооружений, производимых Rheinmetall.

«Это выведет сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень и позволит нам вместе создавать арсенал свободного мира», – заявил Шмыгаль на форуме.

Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Украина намерена начать производство западного оружия на своей территории.

Камышин, находившийся в составе украинской правительственной делегации в Берлине, сообщил в соцсети X (бывший Twitter), что встретился с 25 крупнейшими немецкими оборонными производителями.

Германия является ключевым европейским союзником Украины.

В марте этого года глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал газете Rheinische Post, что он ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине.

По словам Паппергера, строительство завода обойдется примерно в 200 миллионов евро и его можно будет защитить средствами ПВО от налетов российской авиации. Паппергер утверждал, завод сможет производить до 400 танков «Пантера KF51» в год.