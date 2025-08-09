В Стамбульском парке на склонах Приморского бульвара начался капитальный ремонт искусственного грота, история которого насчитывает более века. Сооружение появилось еще в конце XIX века как часть дренажной системы: сюда стекала вода от памятника-фонтана, располагавшегося неподалеку. После развития водопровода грот утратил первоначальное назначение и стал декоративным элементом парка.

Во время реконструкции 2017 года памятник был преобразован в фонтан и передан на обслуживание КП «Сервисный центр». Однако за семь лет эксплуатации природные факторы, в том числе дожди и снег, повредили гидроизоляционный слой чаши фонтана.

План капитального ремонта предусматривает очистку территории от мусора, устройство системы отвода атмосферных осадков, восстановление гидроизоляции и облицовку чаши фонтана. Завершить работы планируют до конца октября 2025 года.





