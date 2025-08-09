Компания OpenAI открыла общий доступ к GPT-5. Самая мощная версия модели искусственного интеллекта ChatGPT уже доступна бесплатно. Сообщается, что версия GPT‑5 предназначена для исследований, анализа, программирования и решения задач.

Также в аннотации говорится, что новая версия ChatGPT более углублённо анализирует сложные задачи и задаёт актуальные уточняющие вопросы, чтобы работа не останавливалась. Каждый может получить результаты экспертного уровня, не переключаясь между моделями.

Утверждается, что эта версия может за один запрос написать программу или создать приложение.

По данным тестирования на анонимизированных запросах, GPT-5 делает примерно на 45% меньше фактических ошибок, чем GPT-4o, при поиске информации в интернете, и на 80% меньше в ответах, основанных на собственном “мышлении”.





