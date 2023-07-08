Компания-разработчик чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT — OpenAI с 6 июля сделала общедоступной новую версию генеративного ИИ GPT-4. Об этом говорится в сообщении компании.

Начиная с 6 июля, все существующие разработчики OpenAI API с историей успешных платежей могут получить доступ к GPT-4.

Доступ к новым разработчикам компания планирует открыть до конца месяца. Со временем планируется начать повышение лимитов “в зависимости от доступности вычислений”.

“С марта миллионы разработчиков запросили доступ к API GPT-4, и ассортимент инновационных продуктов, использующих GPT-4, растет с каждым днем”, — отмечают в OpenAI.

Также компания заявила, что делает общедоступными API-интерфейсы GPT-3.5 Turbo, DALL E и Whisper. Специалисты компании работают над безопасной возможностью тонкой настройки для GPT-4 и GPT-3.5 Turbo.





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