



НОВЫЕ ФИШКИ ChatGPT! 17 Главных Обновлений OpenAI Новый GPT o3 Умнее 99% Людей! Все обновления от OpenAI за 12 дней... Телеграм: https://t.me/eto_ne_sekta Вы узнаете о новой функции Vision, которая анализирует изображения. Разбираем тарифы ChatGPT Plus и Pro, а также возможности нейросети Sora для создания видео. Как Vision помогает решать уравнения, анализировать конкурентов и создавать рекламные креативы? Вы узнаете про новые функции Canvas для работы с текстами, а также про интеграцию ChatGPT с iPhone и Mac. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые свежие обновления OpenAI! Таймкоды: 00:00 - Вступление: 12 дней, которые изменят всё 00:20 - День 1: Модель O1 и ChatGPT Pro 04:23 - День 2: Fine-tuning – настройте ИИ под свои задачи 04:41 - День 3: Нейросеть SORA для видео 12:15 - День 4: Canvas – инструмент для текста и кода 12:40 - День 5: ChatGPT на iPhone и Mac 14:24 - День 6: Голосовой режим и Vision 19:42 - День 7: Проекты в ChatGPT 21:01 - День 8: Голосовой поиск 22:05 - День 9: API для O1 – интеграция для разработчиков 22:28 - День 10: 1-800-CHATGPT 22:51 - День 11: Интеграция с Windows и Mac 23:27 - День 12: o3 обзор