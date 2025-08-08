В Китае, предположительно, разбилась первая многоразовая ракета компании Deep Blue Aerospace, находившаяся на этапе испытаний. Как передает LIGA.net, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ситуацией, а также на спутниковые данные.

Авария произошла на испытательном полигоне компании во Внутренней Монголии в период с конца июля до начала августа.

На спутниковых снимках видны следы пожара возле стартовой площадки.

Источник агентства подтвердил, что полет "закончился неудачей". По его словам, ракета проходила испытания вертикального взлета и посадки.

Во время таких маневров космический аппарат поднимается вертикально и пытается приземлиться обратно в том же месте или поблизости, что является решающим шагом в разработке систем запуска многократного использования.

Агентство отмечает, что следы взрыва на спутниковых снимках видны в сотнях метров от места, где должна была приземлиться ракета.

По мнению медиа, это свидетельствует о том, что ракета, вероятно, отклонилась от курса вскоре после запуска и разбилась во время попытки посадки.

Во время испытаний в сентябре прошлого года, в 2024 году, ракета Deep Blue потеряла управление во время последнего спуска, совершив аварийную посадку на эвакуационную площадку и повредив верхнюю часть.

В марте компания сообщила, что полная орбитальная ракета-носитель с двумя ступенями планируется к запуску к середине 2025 года.