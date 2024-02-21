Испытательный пуск дальнобойной баллистической ракеты подводного базирования «Трайдент» с подлодки британского Королевского флота закончился неудачей второй раз подряд. Испытание проводилось с атомной подводной лодки ВМС Великобритании HMS Vanguard у восточного побережья США, передает Би-Би-Си.

Вторая подряд неудача — большое разочарование как для королевских ВМС Великобритании, так и для американского производителя ракет «Трайдент».

За тренировочным запуском в январе на борту HMS Vanguard наблюдали лично британский министр обороны Грант Шаппс и командующий ВМС.

Предполагалось, что ракета пролетит несколько тысяч миль, прежде чем безопасно приземлится в Атлантическом океане между Бразилией и Западной Африкой. Вместо этого ракета упала в океан недалеко от места запуска.

Высокая стоимость «Трайдентов» не позволяет Британии часто проводить испытания. Каждая ракета обходится британскому военному бюджету примерно в 17 млн фунтов стерлингов.

Предыдущий тестовый запуск состоялся в 2016 году и тоже неудачно – тогда ракета полетела, но отклонилась от курса.

Запуск в 2016 году производился с подлодки HMS Vengeance у побережья Флориды по воображаемой морской цели у берегов Западной Африки, но ракета повернула в сторону США.

«Самая надежная система в мире»

Причины неудач держатся в секрете. При этом в своем заявлении после январского запуска министерство обороны Великобритании высоко оценило боеспособность авианосца HMS Vanguard и экипажа и заверило в эффективности британских средств ядерного сдерживания.

Посте неудачи с «Трайдентом» министр обороны Великобритении Грант Шэппс заверил, что эта система вооружений остается надежной, грозной и эффективной. По его словам, «аномалии» случаются, а неудачный запуск - это отдельное явление, а не системная проблема.

«Это не повлияет на наши возможности применить ядерное оружие , если возникнут обстоятельства, когда нам необходимо будет это сделать», — заявил Шэппс.

В оперативной обстановке эти ракеты должны быть оснащены ядерной боеголовкой, но полный комплект не приспособлен для испытаний, поэтому судить об их боевой пригодности можно только по такому тестированию без заряда.

По словам британских военных, ракеты «Трайдент», которые ранее уже прошли 190 успешных испытаний, является самой надежной системой вооружения в мире.

Британская программа «Трайдент» (по названию американского производителя ракет) представляет собой систему развёртывания и эксплуатации сил ядерного сдерживания Великобритании.

В ней задействованы четыре подлодки стратегического назначения, оснащенные ракетами и боеголовками.

Неудачи — не только у британцев

В феврале 2023 год Россия провела испытания собственной ракеты аналогичного назначения «Сармат» и тоже неудачно.

В российской армии «Сарматы» должны заменить ракеты «Воевода», которые в советское время производились в Украине.

По замыслу, ракеты «Сармат» должны нести до десяти ядерных боеголовок. Но, в отличие от «Трайдентов», которые являются ракетами подводного базирования, «Сарматы» — оружие шахтного базирования.