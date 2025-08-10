Пісок, швидкість і сила: Extreme Beach Games 2025 в Одесі вразили масштабом спортивних подій

9–10 серпня на узбережжі Чорного моря, на 13-й і 14-й станції Великого Фонтану в Одесі, відбувся один із наймасштабніших мультиспортивних фестивалів України — Extreme Beach Games 2025. Подія зібрала спортсменів, тренерів та глядачів з усієї країни, об’єднавши класичні, екстремальні та пляжні види спорту.

Відкриття фестивалю прикрасив виступ легенди одеського спорту Миколи Антоновича Пасічника — ветерана МВС, майора міліції у відставці, майстра спорту з рукопашного бою та самбо, заслуженого тренера України, який за свою кар’єру виховав 42 тисячі правоохоронців. Його сила, життєвий приклад і натхненні слова стали яскравим мотиватором для молодого покоління.

Серед почесних гостей були представники Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України на чолі з головою Юрієм Работіним, який разом із Сергієм Кущинським привітали учасників та організаторів.

Гості фестивалю мали змогу не лише спостерігати, а й брати участь у десятках спортивних активностей: воркаут, пляжний черлідинг, теніс, волейбол, хокей, регбі, футбол, майстер-класи з карате, естафети, йога, пілатес, дискгольф, бокс та видовищні заїзди з ендуро.

«Основна мета фестивалю — розвиток пляжних, екстремальних і видовищних видів спорту, залучення провідних тренерів та колективів до взаємодії. А зараз, під час війни, ми об’єднуємося з метою підтримки наших побратимів», — наголосив один з організаторів заходу Денис Гратій.

Особливою окрасою стали змагання Enduro Bike — понад десять потужних мотоциклів перетворили пляж на арену швидкості та драйву. Рев двигунів, стрибки через трампліни й хмари піску викликали шквал емоцій у глядачів.

Не менш запеклою була боротьба у пляжному футболі — перемогу здобула команда Beer non stop, друге місце виборола Народна варта, третє — Спартак.

У турнірі з пляжного черлідингу знову не було рівних команді TIME, СК UNLIMITED, які вразили глядачів акробатикою, чіткими побудовами та яскравими закликами підтримки.

У пляжному регбі серед дорослих чемпіонами стали Кредо, срібло виборола Анатра, бронза дісталася ОРБ. У дитячих категоріях U-12 найсильнішими були Лідерс, а в U-14 — Ксантос.

Фестиваль мав і благодійну мету — під час заходу зібрали кошти для бойових підрозділів 11-ї бригади НГУ та 28-ї ОМБр.

Організаторами події виступили засновники EXTREME BEACH GAMES — Олексій Васильєв, Олена Федорова та Денис Гратій, ГО Ukrainian Club of Moncton, обласна організація «Спорт для всіх» та ФСТ “Спартак”. Вони вкотре довели, що спорт — це не лише видовищне змагання, а й потужний інструмент єднання та підтримки країни.

Яскравими ведучими, які два дні поспіль підтримували святковий настрій у гостей та учасників Фестивалю, були Дмитро Богомолов та Олена Федорова – одна із засновників EXTREME BEACH GAMES.

Вхід на фестиваль був безкоштовним, а атмосфера — по-справжньому об’єднуючою. Extreme Beach Games 2025 залишить у серцях учасників та гостей спогади про драйв, командний дух та віру у перемогу.