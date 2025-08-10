 
Сьогодні, 16:00

Пісок, швидкість і сила: Extreme Beach Games 2025 в Одесі вразили масштабом спортивних подій

9–10 серпня на узбережжі Чорного моря, на 13-й і 14-й станції Великого Фонтану в Одесі, відбувся один із наймасштабніших мультиспортивних фестивалів України — Extreme Beach Games 2025. Подія зібрала спортсменів, тренерів та глядачів з усієї країни, об’єднавши класичні, екстремальні та пляжні види спорту.

Відкриття фестивалю прикрасив виступ легенди одеського спорту Миколи Антоновича Пасічника — ветерана МВС, майора міліції у відставці, майстра спорту з рукопашного бою та самбо, заслуженого тренера України, який за свою кар’єру виховав 42 тисячі правоохоронців. Його сила, життєвий приклад і натхненні слова стали яскравим мотиватором для молодого покоління.

Серед почесних гостей були представники Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України на чолі з головою Юрієм Работіним, який разом із Сергієм Кущинським привітали учасників та організаторів.

Гості фестивалю мали змогу не лише спостерігати, а й брати участь у десятках спортивних активностей: воркаут, пляжний черлідинг, теніс, волейбол, хокей, регбі, футбол, майстер-класи з карате, естафети, йога, пілатес, дискгольф, бокс та видовищні заїзди з ендуро.

«Основна мета фестивалю — розвиток пляжних, екстремальних і видовищних видів спорту, залучення провідних тренерів та колективів до взаємодії. А зараз, під час війни, ми об’єднуємося з метою підтримки наших побратимів», — наголосив один з організаторів заходу Денис Гратій.

Особливою окрасою стали змагання Enduro Bike — понад десять потужних мотоциклів перетворили пляж на арену швидкості та драйву. Рев двигунів, стрибки через трампліни й хмари піску викликали шквал емоцій у глядачів.

Не менш запеклою була боротьба у пляжному футболі — перемогу здобула команда Beer non stop, друге місце виборола Народна варта, третє — Спартак.

У турнірі з пляжного черлідингу знову не було рівних команді TIME, СК UNLIMITED, які вразили глядачів акробатикою, чіткими побудовами та яскравими закликами підтримки.

У пляжному регбі серед дорослих чемпіонами стали Кредо, срібло виборола Анатра, бронза дісталася ОРБ. У дитячих категоріях U-12 найсильнішими були Лідерс, а в U-14 — Ксантос.

Фестиваль мав і благодійну мету — під час заходу зібрали кошти для бойових підрозділів 11-ї бригади НГУ та 28-ї ОМБр.

Організаторами події виступили засновники EXTREME BEACH GAMESОлексій Васильєв, Олена Федорова та Денис Гратій, ГО Ukrainian Club of Moncton, обласна організація «Спорт для всіх» та ФСТ “Спартак”. Вони вкотре довели, що спорт — це не лише видовищне змагання, а й потужний інструмент єднання та підтримки країни.

Яскравими ведучими, які два дні поспіль підтримували святковий настрій у гостей та учасників Фестивалю, були Дмитро Богомолов та Олена Федорова – одна із засновників EXTREME BEACH GAMES.

Вхід на фестиваль був безкоштовним, а атмосфера — по-справжньому об’єднуючою. Extreme Beach Games 2025 залишить у серцях учасників та гостей спогади про драйв, командний дух та віру у перемогу.

