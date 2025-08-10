Жители Южной Пальмиры точно знают, где именно место российским ударным дронам, которые терроризируют город.

Остатки российского дрона украинцы выбрасывают в баки для мусора, сообщает Telegram-канал "Ху***я Одесса".

Также там опубликованы фото, на которых заметно, как остатки смертоносного летательного аппарата нашли свое законное место в контейнере с надписью "Любите себя" на площадке для сбора твердых бытовых отходов.

"Обычная тема для Одессы", — подписаны кадры.

Большой осколок шахеда в мусорном баке

Впрочем, стоит отметить, что подобные манипуляции с дронами очень опасны. Не стоит касаться дрона или его обломков, поскольку БПЛА, даже в поврежденном состоянии, могут содержать не детонированные взрывчатые вещества или дополнительные взрывные устройства и малейшее перемещение может вызвать взрыв. Любое перемещение или контакт может изменить состояние взрывного устройства и вызвать детонацию, предупредили в Славянской МВА.

При этом попытки открыть корпус, заглянуть внутрь или снять какие-либо детали могут активировать взрывное устройство или вызвать утечку опасных веществ. К тому же некоторые дроны оснащены устройствами, чувствительными к электромагнитным волнам, которые могут спровоцировать взрыв при активации мобильной связи поблизости, поэтому не стоит пользоваться мобильным телефоном возле дрона и фотографировать его вблизи.

Не надо подходить к дрону близко, даже если он выглядит безопасным, и нельзя позволять этого делать другим людям, особенно детям. Минимальная безопасная дистанция составляет 30-50 метров, а в случае больших дронов — до 100 метров.

В случае опасной находки нужно немедленно позвонить в экстренные службы по номеру 101 или 102 и ожидать прибытия специалистов, не приближаясь к дрону.

Напомним, ранее в Одессе неизвестный мужчина украл "Шахед", которым российская армия атаковала город. Он понес дрон домой на спине.

Также Фокус писал, как мужчины-одесситы на пляже бесстрашно потрошили на сувениры обломки беспилотника, который, вероятнее всего, был сбит силами ПВО над морем.





