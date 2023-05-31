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29-05-2023, 12:00

В Одесі сталася пожежа в порту через уламки "Шахеда"

Категорія: Новини / Події

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Сбитый дрон упал на территорию инфраструктуры порта

В Одессе горел порт после падения обломков сбитого "Шахеда". По информации ОК "Юг", во время ночной атаки было сбито три дрона в Николаевской области и один — в Одесской.

Возгорание в порту подтвердил также спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Ночная воздушная атака дронами-камикадзе вызвала пожар в порту. Обломки сбитого "шахеда" упали на территорию портовой инфраструктуры. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас специалисты определяют масштаб повреждений.

 "Одесская область: около четырех часов воздушной тревоги. Боевая работа ПВО – отражение "шахедной" атаки. Обломки сбитого дрона упали на территории портовой инфраструктуры", - написал Братчук в телеграм-канале.


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