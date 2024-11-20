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І Міжнародна науково-практична конференція «Природні лікувальні активи, реабілітація та курорти» з успіхом пройшла в Одесі

Категорія: Новини / Видео

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14-15 листопада 2024 року в змішаному форматі (онлайн та офлайн) в Одесі відбулася І Міжнародна науково-практична конференція "Природні лікувальні активи, реабілітація та курорти", організована Державною установою «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» спільно з Державною установою «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», за комунікаційної підтримки Чорноморської філії Мережі рішень зі сталого розвитку ООН та Чорноморської молодіжної філії Мережі рішень зі сталого розвитку ООН. Захід об’єднав науковців, практиків та фахівців з різних галузей, що працюють у сфері курортології, реабілітації, туризму та природокористування.




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