І Міжнародна науково-практична конференція «Природні лікувальні активи, реабілітація та курорти» з успіхом пройшла в Одесі

14-15 листопада 2024 року в змішаному форматі (онлайн та офлайн) в Одесі відбулася І Міжнародна науково-практична конференція "Природні лікувальні активи, реабілітація та курорти", організована Державною установою «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» спільно з Державною установою «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», за комунікаційної підтримки Чорноморської філії Мережі рішень зі сталого розвитку ООН та Чорноморської молодіжної філії Мережі рішень зі сталого розвитку ООН. Захід об’єднав науковців, практиків та фахівців з різних галузей, що працюють у сфері курортології, реабілітації, туризму та природокористування. З вітальним словом до конференції звернулася академік, секретар відділення економіки Національної академії наук, доктор економічних наук Елла Лібанова:

«Для мене велика радість вітати початок роботи саме вашої конференції тому що, як фахівець я прекрасно розумію значення реабілітації для воєнної та повоєнної України. Я прекрасно розумію, що ми маємо стати в цьому сенсі мірилом ефективності реабілітаційної системи України ми маємо стати взірцем та осередком наукового прориву, тому що досвіду, водночас жахливого досвіду, якого сьогодні набуває Україна. Так, дійсно страшною ціною, але його немає ніде в світі. Ви знаєте відоме прислів’я «все те що нас не вбиває робить нас сильніше» і ми маємо зрозуміти як працювати з різними верствами населення і не тільки з ветеранами яких сьогодні дуже багато але ми маємо зрозуміти як реабілітувати наших дітей, наших громадян які дуже страждають від нервових захворювань. Лікарі спостерігають посолодження захворювань. Якщо до війни тривалість життя чоловіків була шістдесят шість років, це найгірший показник в Європі, то сьогодні цей показник складає п’ятдесят сім років і це не тільки прямі втрати від війни це і помолодження інфарктів і інсультів, тому що наші люди постійно перебувають в стресі. І в цьому сенсі програма реабілітації, яка спирається на природні ресурси є надзвичайно важливою. І я дуже б хотіла щоб наслідком сьогоднішньої конференції були розроблені засади розроблення загальної концепції, яку можливо було б представити уряду і запропонувати відповідним міністерствам і відомствам запропонувати обласним державним адміністраціям, тому що це надзвичайно важливо використати ті унікальні природні ресурси якими багата Україна і спрямувати їх на покращення стану здоров’я населення і зниження передчасної смертності я всім щиро бажаю успіхів всім бажаю плідної дискусії, я переконана в тому, що перемога буде за нами Слава Україні!», - підкреслила Елла Марленівна.

Конференцію також привітали представники влади, наукових кіл та міжнародних організацій.

Пленарне засідання відкрила доповідь Директора «Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» Костянтина Бабова про стан курортів і курортних факторів, в який він відобразив зв'язок між раціональним використанням природних лікувальних активів та подальшого розвитку лікувального потенціалу держави. В своїй доповіді Заступниця директора з наукової роботи «Інституту ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», Ніна Хумарова висвітлила важливу тему, яка об'єднує природні багатства нашої країни та перспективи розвитку санаторно-курортної сфери. Перелічила основні сучасні виклики та можливості для розвитку санаторіїв і курортів. Показала як ефективно використовувати природні ресурси для підтримки здоров'я та розвитку туризму в Україні. Враховуючи великий потенціал природних лікувальних ресурсів, Ніна Іполитовна наголосила на важливості розвитку цієї сфери для залучення інвестицій, покращення здоров'я населення та підтримки національної економіки для збереження екологічного балансу та здоров'я нації.

На конференції було висвітлено низку важливих питань, пов'язаних з використанням природних лікувальних активів, трансформацією підходів до управління природними ресурсами та розвитку курортно-рекреаційної сфери в Україні та за кордоном. Основними напрямами роботи стали: Економічні відносини та курортно-рекреаційний потенціал регіонів України. Учасники обговорили роль природних лікувальних ресурсів у розвитку курортних регіонів України, зокрема в контексті стимулювання економічного зростання та покращення якості життя населення.

Інноваційні та безпекові рішення в сфері реабілітації та курортів. Презентовані були новітні технології та підходи до безпеки туристів і пацієнтів, що використовують курортні послуги, зокрема в умовах глобальних викликів, таких як зміна клімату та епідеміологічні загрози. Інвестиційне забезпечення відновлення та стійкого розвитку реабілітації та курортів. Обговорення зосередилося на можливостях залучення інвестицій для модернізації курортно-лікувальних комплексів, покращення інфраструктури та збільшення доступності цих послуг для різних соціальних груп.

Туризм, рекреація, готельно-ресторанний бізнес та інші супутні галузі. У рамках цього блоку учасники розглянули перспективи розвитку туризму, а також взаємозв'язок між курортною сферою та іншими галузями, такими як готельно-ресторанний бізнес, транспортні послуги, які мають важливе значення для економіки регіонів. Наукові аспекти використання природних лікувальних факторів в реабілітації та курортології. Спікери поділилися досвідом застосування природних ресурсів для лікування та реабілітації, обговорюючи найбільш ефективні методики та техніки на основі природних лікувальних активів.

Відкрита секція – для обговорення інших питань, що не увійшли до попередніх секцій, але були важливі для розвитку курортної та реабілітаційної галузі. Особливістю цієї конференції стало активне залучення міжнародних учасників. Доповідачі з Польщі, Греції та Ізраїлю поділилися своїм досвідом та практиками, що стосуються застосування природних лікувальних ресурсів, а також інноваційних підходів у сфері реабілітації та курортології.

Важливими аспектами стали виступи науковців та фахівців з різних міст України: Одеси, Києва, Миколаєва, Хмельницька, Івано-Франківська, Львова та Харкова. Вони представили результати своїх досліджень і практичних напрацювань у сфері курортології, реабілітації та використання природних активів. До участі в заході також були залучені представники Офісу «Горизонт Європа в Україні», керівники департаментів міста Одеси та експерти НАН України, які поділилися баченням розвитку цієї сфери на національному та міжнародному рівнях. Захід став важливою платформою для обміну знаннями, визначення проблемних аспектів розвитку курортно-рекреаційної галузі та пошуку ефективних рішень для їх вирішення. Одним із основних результатів конференції стало розуміння необхідності інтеграції наукових досліджень із практичною діяльністю, що дозволить забезпечити стійкий розвиток курортної індустрії в Україні, зокрема в умовах глобальних екологічних та соціальних змін. І Міжнародна науково-практична конференція "Природні лікувальні активи, реабілітація та курорти" стала важливим кроком до поглибленого розуміння перспектив розвитку курортної галузі в Україні, а також сприяла зміцненню наукових та професійних зв’язків між фахівцями з різних країн. Учасники заходу визначили головні напрямки подальших досліджень і розвитку, зокрема в галузі інтеграції природних ресурсів у процеси медичної реабілітації та курортного лікування, а також розвитку сталого туризму та рекреації.