Голландский дизайнер создал прозрачную маску, которая блокирует распознавание лица ИИ под любым углом.
Йип ван Леувенстейн сделал её в рамках проекта Surveillance Exclusion, когда учился в Утрехтской школе искусств.
Маска изгибает и искажает лицо так, что системы распознавания не могут его прочитать, при этом люди всё ещё могут видеть эмоции и идентичность. Она стала широко известна после того, как изображение разошлось по техно- и приватность-форумам, а затем попало в крупные медиа.
Позже академические статьи и дизайнерские журналы начали использовать её как пример ранних попыток противостоять автоматическому наблюдению.
Проект был создан много лет назад, но фото до сих пор регулярно всплывает, поскольку споры вокруг распознавания лиц только растут.