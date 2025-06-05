Ювілейна віха в історії української науки: 55 років ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»

29 травня 2025 року в конференц-залі Державної установи «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» відбулося урочисте засідання з нагоди 55-річчя з дня заснування Інституту — провідного наукового осередку економіко-екологічного напряму на півдні України.

Свій шлях у травні 1970 року установа почала як Одеське відділення Інституту економіки АН УРСР. З самого початку її наукова діяльність була зорієнтована на дослідження морського транспорту, розвитку виробничих систем Півдня України, моделювання економіко-екологічних процесів, вивчення та раціональне використання морських ресурсів. Сьогодні Інститут є центром наукової думки, який об’єднує економістів, екологів, аналітиків, дослідників з усієї країни.

Урочисте засідання зібрало науковців, представників академічної спільноти, вищих навчальних закладів, органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу, журналістики та громадського сектору. Атмосфера заходу була сповнена пошани, вдячності та віри в майбутнє української науки. Зі вступним словом до присутніх звернувся директор Інституту, академік НАН України, доктор економічних наук, професор Борис Володимирович Буркинський. У своїй промові він згадав етапи становлення та розвитку установи, відзначив вагомий внесок колективу в науку, а також окреслив стратегічні напрями майбутнього розвитку.

Особливий акцент академік зробив на необхідності залучення інвестицій для відновлення та сталого розвитку господарських систем України, підтримки бізнесу, розвитку міжнародного партнерства, формуванні ефективних дослідницьких інфраструктур та просуванні відкритої науки.

У рамках святкування було підписано низку важливих документів, що засвідчують активну інтеграцію Інституту в науково-освітній простір України. Пролонговано угоди про співпрацю з Одеським національним економічним університетом, Одеським національним технологічним університетом, Національним університетом «Одеська політехніка», Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова. Також продовжено функціонування науково-освітніх комплексів та філій кафедр на базі Інституту спільно з партнерами.

Значною подією стало підписання Меморандуму про співробітництво щодо створення Національного дослідницького консорціуму блакитної економіки Українського Причорномор’я. Цей документ є кроком до формування сучасної морської наукової інфраструктури — Blue Economy National Node — у відповідь на виклики сталого розвитку та в контексті Міжнародного десятиліття науки про океан (2021–2030), проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН.

До консорціуму приєдналися провідні наукові та освітні установи південного регіону, серед яких:

Національний університет «Одеська морська академія»,

Одеський національний морський університет,

Херсонська державна морська академія,

Одеський державний аграрний університет,

Інститут морської біології НАН України,

Український науковий центр екології моря Міндовкілля України,

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України.

Передбачається співпраця з провідними європейськими дослідницькими інфраструктурами, зокрема EMSO та JERICO-RI, що відкриває нові горизонти для українських науковців у сфері морських досліджень.

Під час заходу найактивніші співробітники Інституту були відзначені почесними грамотами та нагородами за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки.

55 років — це не просто дата. Це — історія глибоких досліджень, рішень державного масштабу і реальних змін у національному економіко-екологічному розвитку. Попереду — нові виклики, нові ідеї та нові можливості. І саме наукова спільнота Інституту, крокуючи шляхом інновацій, має стати рушієм змін у нашій країні.