День вишиванки в Інституті ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України - сучасне свято науки і традицій

День вишиванки — одне з найяскравіших і найпопулярніших сучасних українських свят, що виникло не як державна ініціатива, а з ініціативи громадськості. Його історія — приклад того, як проста ідея може перетворитися на масштабний культурний рух, що єднає українців усього світу.

Вишиванка і наука: нові виміри традиції

Вже стало доброю традицією, і цього року це не стало винятком, до відзначення Дня вишиванки долучилися науковці та співробітники Державної установи «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України». У стінах установи відбувся справжній фестиваль вишиванки, що об’єднав не лише співробітників, а й гостей та партнерів інституту.

Захід поєднав у собі елементи традиційного свята з академічною дискусією. І хоча захід відбувався демократично без зайвої пафосності проте не обійшлося без обговорень щодо економічного виміру культурної спадщини, вплив національної ідентичності на перспективи розвитку регіону. Атмосферу свята створили індивідуальні та колективне фото співробітників в цей сонячний день.

Цей святковий день став прикладом того, як наука і культура можуть взаємодіяти, зміцнюючи суспільні зв’язки, формуючи сучасний образ української нації — освіченої, самобутньої, відкритої до світу, а поряд із тим глибоко вкоріненої у власні традиції.

Наша довідка. Витоки свята

Свято започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Ідея належала студентці факультету історії та політології Лесі Воронюк, яка запропонувала одного дня всім одягнути вишиванки як символ національної єдності та ідентичності. Перший День вишиванки пройшов без гучних акцій — студенти й викладачі просто прийшли в університет у національному вбранні.

З кожним роком ініціатива набирала обертів, охоплюючи нові міста, заклади освіти, установи, підприємства, дипломатичні представництва. У 2014-му, після початку російської агресії проти України, День вишиванки набув особливого символічного значення. У цей день українці ще рішучіше демонстрували свою єдність, підтримку армії, свою відданість національним цінностям.

Українці продовжують носити вишиванку як броню — культурну, моральну, духовну. І з кожним роком ця традиція лише міцніє.