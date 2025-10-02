10 років співробітництва Визирської сільської територіальної громади та ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»: результати та перспективи

30 жовтня 2025 р. в ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», м. Одеса, відбулося засідання, присвячене 10-річчю співпраці Інституту та Визирської сільської територіальної громади, а також 70-річчю депутата Одеської обласної ради і співзасновника групи компаній «TIС» Кутателадзе Олега Джумберовича.

У засіданні взяли участь Буркинський Борис Володимирович, академік НАН України, д.е.н., професор, директор ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», провідні науковці Інституту, Кутателадзе Олег Джумберович., к.ю.н., депутат Одеської облради та делегація Визирської громади, яку очолив її голова Стоілакі Валерій Володимирович.

Буркинський Борис Володимирович, Кутателадзе Олег Джумберович, який доєднався онлайн, та Стоілакі Валерій Володимирович у своєму вступному слові доповіли про результати 10-річної роботи пліч-о-пліч задля сталого розвитку громади, розвитку її потенціалу та покращення життя її мешканців. Далі, за порядком денним, виступив Осипов Володимир Миколайович, д.е.н., професор ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», який розповів про еволюцію науково-організаційної взаємодії та її ефективність на прикладі Визирської СТГ, а Коротких Крістіна Вячеславівна, директорка Комунальної установи «Агенція сталого розвитку Визирської сільської територіальної громади» доповнила його виступ прикладами практичного впровадження та результатами співпраці науки і практики.

Наступним виступив Горячук Валерій Федорович, д.е.н., професор ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» з доповіддю про економіко-правові бар'єри зростання муніципальної економіки, над якою він працював разом із начальницею фінансового відділу Визирської СТГ Степановою Оксаною Валеріївною. Вони зазначили, що наразі головною проблемою є розрахунки реверсної дотації, яку планують вилучити із бюджету громади протягом наступних трьох років.

Після обговорення цього питання, Безнощенко Наталія Олександрівна, к.е.н., проєктний менеджер Агенції сталого розвитку Визирської СТГ доповідала про етапи формування Визирської громади та роль науки у розвитку громади, а перший заступник сільського голови Визирки Токменінов Олександр Павлович доповнив виступ практичними прикладами та результатами взаємодії громади з Інститутом задля побудови та розвитку успішної громади.

Наприкінці засідання Осипов Володимир Миколайович, Коротких Крістіна Вячеславівна та Чебручан Олександр Леонідович, член виконкому Визирської СТГ, директор ТОВ «ТІС «Руда»», виступили щодо подальших перспектив співробітництва на 2026 рік та найближчу перспективу.

Таке поєднання науки і практичного досвіду дозволяє впевнено крокувати у майбутнє, долаючи всі наявні перешкоди, втілювати намічені стратегічні задачі у життя та спільними зусиллями будувати згуртовану, успішну, самодостатню та конкурентоспроможну громаду, в якій кожен мешканець почуватиме себе важливим та захищеним.



