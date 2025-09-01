Молоді підприємці з Вознесенська представили свої ідеї в Одесі на науково-практичному заході НАН України

В Одесі відбувся науково-практичний захід Національної академії наук України, організований ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України». Подія зібрала науковців, представників муніципальної влади Вознесенська, а також молодих підприємців із цього міста, які стали переможцями конкурсу бізнес-ідей у рамках проєкту InnoCom – Innovating Communication Targeted for SMEs (Interreg Europe).

Юнаки та дівчата взяли участь у конкурсі, який проводився у Вознесенську та виграли повністю оплачувану одноденну поїздку до Одеси, де отримали можливість долучитися до обговорення майбутнього підприємництва у Дунайському регіоні та побачити, як працює європейська політика згуртованості в Україні.

З вітальним словом захід відкрив директор інституту, академік НАН України Борис Буркинський, який підкреслив значення міжнародних проєктів для розвитку регіональної економіки та підтримки молодіжних ініціатив. У відповідь пролунали слова привітання від представників Вознесенської міської ради та учасників проєкту InnoCom (координаторів та молодих підприємців).

Заступник директора інституту, професор Олександр Лайко, розповів про результати та перспективи розвитку підприємництва в громадах Українського Придунав’я. Він представив здобутки проєкту Danube Chance 2.0, який підтримує підприємців, що прагнуть реалізувати «другу спробу», а також поділився досвідом реалізації ініціатив Embracing Failure to Facilitate Second-Chance Entrepreneurship in the Danube Region та Finance 4 Social Change – Leveraging Finance 4 Positive Social Change (INTERREG VB Danube, 2014–2020), що сприяють розвитку соціального бізнесу в контексті політики згуртованості ЄС.

Старший науковий співробітник відділу розвитку регіональних економічних систем інституту Ірина Циналєвська представила досвід великих транскордонних проєктів програми Україна–Румунія, які забезпечили додаткові ресурси для розвитку підприємницького середовища на прикордонних територіях.

Особливу увагу аудиторії привернула презентація переможців конкурсу бізнес-ідей із Вознесенська. Молоді підприємці поділилися власними історіями успіху та розповіли, як завдяки підтримці європейських фондів змогли втілити свої ідеї у реальність. Їх виступ став яскравим прикладом того, що політика згуртованості ЄС створює реальні можливості для розвитку молодіжного підприємництва в українських громадах.

Координатор проєкту Паола Руїз (Іспанія) наголосила, що саме завдяки європейським програмам молодь отримує інструменти для створення власної справи, а регіони – поштовх до сталого розвитку та співпраці.

Захід в Одесі став не лише платформою для обміну досвідом між науковцями та практиками, але й майданчиком для нових поколінь підприємців, які бачать своє майбутнє у європейській Україні.