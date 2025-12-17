Видео

Народный депутат Марьяна Безуглая перевязала трибуну Верховной Рады красной лентой до начала сегодняшнего заседания в знак протеста против армейского руководства. В итоге протест обернулся потасовкой. О блокировке трибуны нардеп сообщила в своем телеграм-канале.

По её словам, она собирается блокировать трибуну, требуя отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Безуглая приклеила к трибуне листы бумаги с надписями: “Враньё на фронте убивает”, “Сырский на увольнение” и “Военная реформа”.

Вскоре после начала блокировки трибуны у неё произошла драка с народным депутатом Сергеем Тарутой, который, по её словам, является “другом Сырского”. Депутаты подрались, как раз когда присутствующие в сессионном зале пели гимн Украины. Под звуки пения вместе с народными избранниками от “Батькивщины” Тарута сорвал плакаты, касавшиеся военной реформы и сроков службы. Безуглая пыталась этому помешать, из-за чего и произошла потасовка.

На кадрах видно, как спикер Рады Руслан Стефанчук ругается с Безуглой, призывает её успокоиться и требует разблокировать трибуну, а она отказывается.





