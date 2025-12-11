Презентація довідника для журналістів «100 складних питань з міжнародного гуманітарного права та прості відповіді на них». Анонс

9 грудня 2025 року о 15:00 у відділі рідкісних видань та рукописів з нагоди Міжнародного дня прав людини відбудеться презентація довідника для журналістів «100 складних питань з міжнародного гуманітарного права та прості відповіді на них» (Київ – Одеса : Фенікс, 2025) за участі автора, Тимура Короткого, кандидата юридичних наук, доцента, віце-президента Української асоціації міжнародного права, радника президента Товариства Червоного Хреста України з міжнародного гуманітарного права, провідного наукового співробітника Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України».

Видання підготував колектив експертів і правознавців, серед яких Тимур Короткий; Інна Заворотько – докторка філософії з міжнародного права, військова юристка; Наталія Хендель – кандидат юридичних наук, доцент, дослідниця Женевської академії міжнародного гуманітарного права та прав людини, експертка з міжнародного гуманітарного права ГО «Фонд підтримки фундаментальних досліджень»; Ірина Назарчук – журналістка-фрілансерка, експертка з вісвітлення міжнародного гуманітарного права і міжнародного крімінального права у ЗМІ; Роман Єделєв – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Максим Доценко – генеральний директор НК Товариства Червоного Хреста України; Володимир Лисик – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка; Микола Пашковський – кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, експерт міжнародного кримінального права ГО «Фонд підтримки фундаментальних досліджень», адвокат.

Посібник видано в співпраці з Центром прав людини ZMINA за підтримки Freedom House в Україні.

Журналісти відіграють значну роль у висвітленні подій війни, забезпеченні інформування суспільства та міжнародної спільноти про вчинені злодіяння, у забезпеченні невідворотності покарання за міжнародні злочини, у розшуку та переслідуванні воєнних злочинців, збереженні памяті про війну. Сучасні інформаційні технології та ЗМІ забезпечують майже миттєве поширення новин, фото і відео з місця бойових дій, що суттєво впливає на сприйняття війни суспільством і підтримку жертв агресії.

Під час міжнародного збройного конфлікту журналісти належать до однієї з цільових груп, для яких знання з міжнародного гуманітарного права має бути частиною фахової підготовки та професійної діяльності. Саме тому підготовка журналістів з міжнародного гуманітарного права є актуальною та важливою. Довідник призначений для журналістів і представників ЗМІ, видання може бути корисним для осіб, які мають знати й застосовувати міжнародне гуманітарне право.

У довіднику викладено основні положення міжнародного гуманітарного права у формі запитань і відповідей безпосередньо пов’язаних з міжнародним збройним конфліктом, спричиненим агресією РФ проти України, зокрема щодо статусу учасників і жертв збройного конфлікту, ведення бойових дій, режиму окупації, захисту цивільного населення та притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Видання також охоплює низку важливих питань, пов’язаних із професійною діяльністю журналістів під час війни: їхній правовий статус у збройному конфлікті, принципи захисту, правила висвітлення теми військовополонених тощо. У посібнику надано відповіді на найпоширеніші питання щодо застосування міжнародного гуманітарного права. Особливістю видання є значний довідковий апарат у вигляді додатків та список скорочень та абревіатур.

Запрошуємо журналістів і представників ЗМІ доєднатися до презентації.

Дата та час: 09 грудня 2025 року о 15.00

Місце проведення: Музей книги ОННБ (вул. Пастера, 13)

У разі повітряної тривоги бібліотекарі зорієнтують і допоможуть дістатися до укриття, розташованого у внутрішньому дворику ОННБ.