Магія знань: зимові дива в стінах НУ «ОЮА»

У дні зимових свят у НУ «ОЮА» з’являється справжня магія. Знайомі стіни перетворюються на декорації чарівного кіно, а кожен крок наповнюється атмосферою таємниці, натхнення й очікування див ✨

Цього року ми стали свідками справді визначних подій. На Міжнародних університетських іграх наша команда виборола перші місця з усіх видів спорту — навіть із квідіча. Гаррі Поттер разом із друзями урочисто відкрив студентський ресторан «LEX». А на церемонії вручення дипломів магістрам був присутній сам директор Гоґвартсу — Альбус Дамблдор.

І здається, навіть повітря тут наповнене чарами. Та найсильніша магія нашого колективу — це розум, характер і невпинне прагнення до розвитку. Адже справжні історії успіху пишуться не чарівною паличкою, а знаннями.





