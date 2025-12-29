Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели операцию под прикрытием.

В результате ими была разоблачена организованная преступная группа (ОПГ), в состав которой входили действующие народные депутаты Украины, сообщило ведомство на своих официальных страницах в соцсетях.

По данным следствия, участники группы на "систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины".

Имен и фракций правоохранители не называли, а все детали пообещали обнародовать позже.

Народный депутат от "Европейской Солидарности Алексей Гончаренко у себя в Telеgram-канале написал, что сейчас НАБУ проводит следственные действия в помещении комитета Рады по транспорту.

Еще 20 декабря ресурс "Зеркало недели" сообщил, что что за два года прослушивания в офисе нардепа "Слуги народа" Юрия Киселя детективы Национального антикоррупционного бюро зафиксировали конфиденциальные контакты парламентария с бывшим первым помощником президента Украины Сергеем Шефиром и многими другими должностными лицами.

Кроме того, по словам источников, речь идет об офисе, где "слуги" получали свои конверты с деньгами.

Алексей Гончаренко 12 декабря утверждал, что НАБУ прослушивало депутата Юрия Киселя. По данным Гончаренко, Кисель "очень забеспокоился", узнав о прослушивании, "как и его близкий друг Сергей Шефир", который является соучредителем студии "Квартал 95" и ранее был первым помощником президента Украины до марта 2024 года.

Тем временем журналист "Украинской правды" Михаил Ткач отправился в Израиль, где ему удалось поговорить с фигурантами расследования НАБУ и САП о масштабной коррупционной схеме в энергетики Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом.

Оба своей вины не признают. Миндич заявил, что его сделали крайним, а Цукерман и вовсе сказал, что детективы все придумали, и он ни в чем не виноват.





