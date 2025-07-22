Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила о серьезной обеспокоенности в связи с принятием Верховной Радой закона, ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Марта Кос заявила, что "серьезно обеспокоена" результатом голосования Верховной Рады за проект №12414, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

"Демонтаж ключевых предохранителей, защищающих независимость НАБУ – это серьезный шаг назад. Независимые институты, такие как НАБУ и САП, жизненно важны для европейского пути Украины. Верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в ЕС", – подчеркнула она.

Перед этим представитель Еврокомиссии прокомментировал, что Евросоюз обеспокоен ситуацией вокруг НАБУ и САП, но в ЕС пока не собираются поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине.

Послы государств "Группы семи" 21 июля выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро.

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